Супруга Героя России Асылханова прокомментировала версии о его пропаже

Супруга пропавшего с семьей в городе Юрга Кемеровской области Героя России Алексея Асылханов высказалась о версиях произошедшего.

— Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации, которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском. То, что пишут версии — это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе, — сказала девушка в беседе с Aif.ru.

Исчезнувшего при загадочных обстоятельствах Алексея Асылханова почти неделю ищут в Кузбассе. 3 апреля 23-летний военнослужащий ушел на работу позднее, чем обычно, и не вернулся. Что могло случиться с Героем России — в материале «Вечерней Москвы».

8 апреля глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе поисков пропавшего Алексея Асылханова. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.