В Тамбовской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей региона призвали покинуть опасные зоны.

ТАМБОВ, 9 апреля. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА ввели в Тамбовской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! “Воздушная тревога” — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)! Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно — покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан. Сообщите о БВС по одному из номеров: 102 или 112», — сказано в сообщении.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше