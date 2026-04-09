В Воронеже и в четырех муниципалитетах области из-за угрозы атаки БпЛА завыли сирены 9 апреля вечером

Режим атаки дронов сохраняется над всем регионом.

Источник: Комсомольская правда

9 апреля вечером в пяти муниципалитетах Воронежской области завыли сирены в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников: в Кантемировском районе — в 20:52, в Острогожском районе — в 21:32, в Лискинском районе — в 21:39, в Нововоронеже — в 22:15, в Воронеже — в 22:18.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в соцсетях посоветовал жителям муниципалитетов отойти от окон и зайти в помещение.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она над всем регионом действует с 20:27.

Тем, кто сейчас оказался на улице, спасатели настоятельно советуют зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход. А жителям региона, которые сидят дома, рекомендуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон.

