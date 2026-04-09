Новая схема обмана: пользователям угрожают «клоны» банковских карт

Через это ПО мошенники получают данные модуля NFC и камеры. Затем они просят сфотографировать карту или поднести ее к телефону для «подтверждения данных», а также ввести PIN-код, чтобы якобы «задать новый». Так через NFC воруют реквизиты карты. После этого карту привязывают к другому устройству и создают копию для бесконтактной оплаты.