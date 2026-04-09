Новая схема обмана: пользователям угрожают «клоны» банковских карт

Жителям Волгограда стоит быть осторожнее с звонками от лжесотрудников операторов связи. Мошенники запустили новую схему: они делают копии банковских карт, чтобы расплачиваться ими в магазинах.
Как это работает? Канал Hi-Tech Mail пишет: злоумышленники звонят жертве и представляются сотрудниками мобильного оператора. Говорят, что нужно продлить договор обслуживания, и просят установить специальное приложение. На самом деле это шпионская программа, которая дает аферистам удаленный доступ к смартфону.
Через это ПО мошенники получают данные модуля NFC и камеры. Затем они просят сфотографировать карту или поднести ее к телефону для «подтверждения данных», а также ввести PIN-код, чтобы якобы «задать новый». Так через NFC воруют реквизиты карты. После этого карту привязывают к другому устройству и создают копию для бесконтактной оплаты.
Чтобы не стать жертвой, волгоградцам советуют не устанавливать приложения, присланные в мессенджерах. Скачивать программы можно только из официальных источников — например, с сайтов компаний.
Если вам звонят и представляются сотрудником организации, будьте внимательны. При малейших подозрениях прервите разговор и перезвоните в компанию по официальному номеру.
