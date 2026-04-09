Гладков сообщил о четырёх раненых мирных жителях в Белгородской области

В Шебекинскую центральную районную больницу обратились четверо пострадавших. Двое — мужчина и женщина — получили ранения от удара дрона на участке автодороги Белгород — Шебекино. Ещё один мужчина пострадал в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль на той же трассе.
Всем троим медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Для дальнейшего лечения их перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.
Кроме того, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась 15-летняя девочка. Она получила минно-взрывную травму, ушиб и ссадины ног при атаке дрона в селе Нежеголь. Для обследования подростка доставят в детскую областную клиническую больницу.
Ранее Life.ru писал, что в Крымском районе Краснодарского края после ночной атаки беспилотников повреждены девять жилых строений. В основном удар пришёлся на окна. При отражении атаки погиб мирный житель — мужчина, стоявший на балконе.
