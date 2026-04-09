Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков сообщил о четырёх раненых мирных жителях в Белгородской области

Атаки украинских беспилотников на Белгородскую область продолжаются. Вечером 9 апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщил о четырёх раненых мирных жителях.

Источник: Life.ru

В Шебекинскую центральную районную больницу обратились четверо пострадавших. Двое — мужчина и женщина — получили ранения от удара дрона на участке автодороги Белгород — Шебекино. Ещё один мужчина пострадал в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль на той же трассе.

Всем троим медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Для дальнейшего лечения их перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась 15-летняя девочка. Она получила минно-взрывную травму, ушиб и ссадины ног при атаке дрона в селе Нежеголь. Для обследования подростка доставят в детскую областную клиническую больницу.

Ранее Life.ru писал, что в Крымском районе Краснодарского края после ночной атаки беспилотников повреждены девять жилых строений. В основном удар пришёлся на окна. При отражении атаки погиб мирный житель — мужчина, стоявший на балконе.

