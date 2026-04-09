Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балицкий заявил об ударе ВСУ по объекту энергетики в Запорожской области

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергоинфраструктуры в южной части Запорожской области, повреждена часть оборудования, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«Противник совершил очередной массированный удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования повреждена. Восстановительные бригады продолжают работы на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает работы», — написал Балицкий в своем канале на платформе Max.

Он добавил, что энергетики и оперативные службы прикладывают все усилия для скорейшей стабилизации обстановки и полного восстановления электроснабжения.