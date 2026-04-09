Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО Кувейта отразила налёт неизвестных дронов

Над Кувейтом сработала противовоздушная оборона. Как сообщило кувейтское министерство обороны, системы ПВО активизировали после того, как несколько боевых беспилотников вошли в воздушное пространство эмирата. Дроны целились в важные объекты на территории страны, но атаку удалось отразить.

В ведомстве не уточнили, откуда были запущены БПЛА и не привели информацию о результативности отражения атаки.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс удары по военной авиабазе США в Кувейте, в результате чего пострадали 15 военнослужащих. Атака совершалась при помощи беспилотников.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

