Сотрудница нижегородской аптеки трижды потеряла сознание на работе и умерла

Сотрудница аптеки Нижегородской области трижды потеряла сознание на рабочем месте и скончалась, сообщает Гострудинспекция региона.
Инцидент произошел 3 апреля. В тот день 68-летняя товаровед почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Фармацевты услышали шум и предложили вызвать скорую помощь. Однако товаровед отказалась. По прошествии получаса она снова потеряла сознание. Коллеги привели ее в чувства и вызвали врачей.
«Не дождавшись скорую, товаровед снова потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни, тогда коллеги начали проводить реанимационные действия. Прибывшая бригада скорой медицинской помощь константировала смерть работника», — сказано в публикации.
Гострудинспекция области инициировала расследование несчастного случая, чтобы установить все обстоятельства и причины, которые предшествовали произошедшему.
