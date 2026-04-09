Жена Героя России Асылханова не поддерживает версию о его похищении

Жена пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова не поддерживает ранее озвученную в сети версию о том, что её супруг мог стать жертвой похищения. Об этом она сказала в беседе с журналистом издания «АиФ», подчеркнув, что ожидает официальной информации от правоохранительных органов.
«Я на данный момент не придерживаюсь никакой версии, доверяю только той информации которую услышу от тех служб, которые занимаются поиском. То, что пишут версии. это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе», — сказала она изданию.
Ранее ГУ МВД России по Кемеровской области сообщило о розыске 23-летнего Алексея Асылханова, который был награжден президентом РФ Владимиром Путиным звездой Героя России. Молодой человек пропал 3 апреля, уйдя из дома и не вернувшись.
При этом Валерия, жена пропавшего Героя России, рассказала, что накануне исчезновения Алексей вёл себя как обычно, он не получал никаких угроз и ни с кем не ссорился.
Также сообщалось, что в Кузбассе возбудили уголовное дело после пропажи Героя России Асылханова.