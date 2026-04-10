В Дагестане из-за таяния снега повреждены десятки домов и школа

Ранее Life.ru писал, что паводки в Чечне и Дагестане признаны чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Глава МЧС России Александр Куренков заявил об этом на заседании комиссии в Махачкале. Решение принято из-за масштаба последствий и текущей обстановки в регионах.