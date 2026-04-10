Подростки избили школьницу в Иркутской области

Подростки из Иркутской области напали на школьницу, сняв это на видео. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщило издание IrCity.ru, ссылаясь на местные паблики.
Инцидент произошел в селе Олонки. На кадрах заметно, как несколько юношей загнали в угол девочку. Она пытается уйти, но ей не позволяют. На видео ребенок зовет маму и разговаривает с обидчиками, плача. Один из подростков ударил ее неизвестным предметом. Пострадавшую избили. Что именно стало причиной конфликта, в статье не уточняется.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства случившегося. Проверку также организовали сотрудники регионального Следственного комитета. Telegram-канал Babr Mash написал, что участников ссоры нашли. Сейчас их опрашивают правоохранители.
Также на инцидент обратили внимание в прокуратуре. Специалисты выяснят, исполнялось ли законодательство по защите прав детей.
Четверо подростков, трое девушек и один юноша в возрасте от 12 до 17 лет, пришли в гости к 11-летней девочке в Иркутской области, жестоко избили ее и сняли происходящее на видео. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел РФ.