Shot: Семь туристов без палаток пропали на Камчатке

Семь туристов без палаток пропали в Камчатском крае. В настоящее время экстренные службы занимаются их поиском. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Группа из 10 туристов зарегистрировала маршрут и 28 марта вышла из поселка Пиначево. Во время похода они поругались между собой, и одна часть группы из двух человек (они вышли на связь), прихватив палатки и спутниковый телефон, отправились в одну сторону, а вторая из семи человек без шатра продолжила движение по маршруту, — сказано в публикации.
6 апреля группа из семи человек выходила на связь, они сообщили, что все хорошо. На следующий день их видели снегоходчики около водопада на реке Шумная. Туристы планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь с ними пропала.
Отмечается, что у группы нет палаток и телефонов, они могли попасть в сильную пургу. Сотрудники МЧС в ближайшее время выдвинутся на их поиски, говорится в посте.
