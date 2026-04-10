Ссора в походе: Семеро туристов остались без палаток и связи и пропали на Камчатке

Семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы нет ни палаток, ни спутникового телефона. Экстренные службы уже начали поиски.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, изначально группа состояла из десяти человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора.

Часть группы — двое человек — забрали палатки и спутниковый телефон и двинулись в одну сторону. Они уже вышли на связь. Остальные семеро продолжили путь без шатра.

6 апреля эта семёрка ещё выходила на связь. Они сообщили, что всё в порядке. На следующий день их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной. Туристы планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь с ними прервалась. По данным спасателей, они могли попасть в сильную пургу.

Ранее Life.ru писал, что красноярский гид Алексей Исиченко оценил шансы найти живыми пропавшую в тайге семью Усольцевых. По его мнению, организованные поиски вряд ли приведут к результату из-за сугробов, опасных участков и диких животных. Специалист предположил, что тела, скорее всего, найдут случайные туристы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.