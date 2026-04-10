Ссора в походе: Семеро туристов остались без палаток и связи и пропали на Камчатке

6 апреля эта семёрка ещё выходила на связь. Они сообщили, что всё в порядке. На следующий день их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной. Туристы планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь с ними прервалась. По данным спасателей, они могли попасть в сильную пургу.