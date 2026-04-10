На Камчатке пропала связь с туристической группой из семи человек

«6 апреля группа из семи человек выходила на связь — сообщили, что все хорошо. 7 апреля их видели снегоходчики у водопада на реке Шумная. Они планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь с группой пропала», — написал Лебедев.
По его словам, решается вопрос применения группировки спасателей для поиска пропавших. Предварительно пойдет сводная группа ПСО КГКУ «ЦОД» и ПСО ГУ на снегоходах. Определяется состав, маршрут и время выдвижения спасателей.
Авачинский перевал находится в 25 км от Петропавловска-Камчатского. В последние дни в районе поиска были циклоны.