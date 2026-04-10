На Камчатке пропала связь с туристической группой из семи человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Связь с туристической группой из семи человек, которая, по предварительным данным, находится в районе Авачинского перевала, пропала на Камчатке. В этом районе прошла череда циклонов, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«6 апреля группа из семи человек выходила на связь — сообщили, что все хорошо. 7 апреля их видели снегоходчики у водопада на реке Шумная. Они планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь с группой пропала», — написал Лебедев.

По его словам, решается вопрос применения группировки спасателей для поиска пропавших. Предварительно пойдет сводная группа ПСО КГКУ «ЦОД» и ПСО ГУ на снегоходах. Определяется состав, маршрут и время выдвижения спасателей.

Авачинский перевал находится в 25 км от Петропавловска-Камчатского. В последние дни в районе поиска были циклоны.