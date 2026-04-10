В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых пострадавших среди мирного населения в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины. По его данным, ранения получили четыре человека, которым потребовалась медицинская помощь.
Он уточнил, что двое пострадавших — мужчина и женщина — были ранены в результате удара беспилотника на участке дороги между Белгородом и Шебекино. Еще один мужчина получил травмы при атаке дрона на грузовой автомобиль на той же трассе. Все трое были госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода, где проходят лечение.
Кроме того, за медицинской помощью самостоятельно обратилась 15-летняя девушка, пострадавшая при атаке беспилотника в селе Нежеголь. У нее диагностированы минно-взрывная травма и повреждения ног. После первичного осмотра в Шебекинской центральной районной больнице ее планируют направить в областное детское медучреждение для дальнейшего обследования и лечения.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов на автомобиль мирной жительницы в селе Новый Ропск. Пострадавшую доставили в больницу.