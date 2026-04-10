Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ

Гладков сообщил о пострадавших среди мирного населения в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых пострадавших среди мирного населения в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины. По его данным, ранения получили четыре человека, которым потребовалась медицинская помощь.

Он уточнил, что двое пострадавших — мужчина и женщина — были ранены в результате удара беспилотника на участке дороги между Белгородом и Шебекино. Еще один мужчина получил травмы при атаке дрона на грузовой автомобиль на той же трассе. Все трое были госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода, где проходят лечение.

Кроме того, за медицинской помощью самостоятельно обратилась 15-летняя девушка, пострадавшая при атаке беспилотника в селе Нежеголь. У нее диагностированы минно-взрывная травма и повреждения ног. После первичного осмотра в Шебекинской центральной районной больнице ее планируют направить в областное детское медучреждение для дальнейшего обследования и лечения.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов на автомобиль мирной жительницы в селе Новый Ропск. Пострадавшую доставили в больницу.

