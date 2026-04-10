Виктория Боня прокомментировала судебный иск от компании Романа Товстика

Компания Романа Товстика обратилась в суд с иском к Виктории Боне. Поводом стали ее высказывания о деятельности компании. Об этом написал Telegram-канал Baza. Уточняется, что ранее телеведущая сотрудничала с проектом Товстика, но позже негативно высказалась о бизнесе. По ее словам, модель компании напомнила ей финансовую пирамиду.