Виктория Боня прокомментировала судебный иск от компании Романа Товстика

Блогерша Виктория Боня прокомментировала судебный иск от компании бизнесмена Романа Товстика против нее. По ее словам, иск она не видела, о произошедшем узнала от журналистов.

Телеведущая опровергла совершение противозаконных действий в отношении компании Товстика.

— Я не думаю, что ему вообще нужно со мной судиться. Потому что в его интересах этого не делать, — заявила Боня изданию Super.

Она добавила, что может обратиться за помощью в этом деле к юристке Екатерине Гордон, которая занималась разводом Товстика с женой Еленой.

Компания Романа Товстика обратилась в суд с иском к Виктории Боне. Поводом стали ее высказывания о деятельности компании. Об этом написал Telegram-канал Baza. Уточняется, что ранее телеведущая сотрудничала с проектом Товстика, но позже негативно высказалась о бизнесе. По ее словам, модель компании напомнила ей финансовую пирамиду.

Ранее в личной жизни Товстика произошли крупные изменения: 30 сентября прошлого года СМИ сообщили, что суд официально развел бизнесмена с женой Еленой после скандала — предприниматель закрутил роман с Полиной Дибровой, уже экс-супругой телеведущего Дмитрия Диброва. Но на тот момент пара по документам все еще состояла в браке. Изначально интересы Елены в суде представляла Екатерина Гордон.