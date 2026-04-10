Силы ПВО Кувейта отразили нападения беспилотников

Системы противовоздушной обороны Кувейта были приведены в боевую готовность после обнаружения нескольких беспилотных летательных аппаратов, проникших в воздушное пространство страны. Об этом сообщили представители оборонного ведомства эмирата.
По информации министерства обороны, силы ПВО отреагировали на угрозу и предприняли меры для защиты ключевых объектов на территории государства. Дроны рассматривались как потенциальная опасность для стратегически важных инфраструктурных точек.
При этом официальные источники не раскрыли, откуда именно были запущены беспилотники, а также не уточнили, удалось ли полностью нейтрализовать угрозу. Дополнительные детали инцидента на данный момент не приводятся.
Ранее сообщалось, что 15 военнослужащих Соединённых Штатов пострадали при ударе Ирана по авиабазе в Кувейте.