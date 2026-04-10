Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО Кувейта отразили нападения беспилотников

Системы противовоздушной обороны Кувейта были активизированы для противодействия нескольким боевым беспилотникам.

Источник: Аргументы и факты

Системы противовоздушной обороны Кувейта были приведены в боевую готовность после обнаружения нескольких беспилотных летательных аппаратов, проникших в воздушное пространство страны. Об этом сообщили представители оборонного ведомства эмирата.

По информации министерства обороны, силы ПВО отреагировали на угрозу и предприняли меры для защиты ключевых объектов на территории государства. Дроны рассматривались как потенциальная опасность для стратегически важных инфраструктурных точек.

При этом официальные источники не раскрыли, откуда именно были запущены беспилотники, а также не уточнили, удалось ли полностью нейтрализовать угрозу. Дополнительные детали инцидента на данный момент не приводятся.

Ранее сообщалось, что 15 военнослужащих Соединённых Штатов пострадали при ударе Ирана по авиабазе в Кувейте.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше