Жена пропавшего Героя России Асылханова не верит в его похищение

Поиски 23-летнего Героя России Алексея Асылханова продолжаются в Юрге Кемеровской области. Он ушёл из дома днём 3 апреля и перестал выходить на связь. Перед исчезновением его зафиксировали камеры наблюдения. Асылханов получил звание Героя России в декабре 2024 года — награду ему вручил лично президент Владимир Путин. За время участия в СВО военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 боевых бронированных машин.