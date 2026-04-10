Жена пропавшего Героя России Асылханова не верит в его похищение

Супруга пропавшего Героя России Алексея Асылханова высказалась о версиях исчезновения мужа, включая похищение. Валерия Асылханова не поддерживает ни одну из теорий. Она доверяет только официальной информации от служб, которые ведут поиски. Женщина озвучила свою позицию в комментарии для СМИ.

Источник: Life.ru

«То, что пишут версии, — это проблемы тех, кто их выдвигает. Про какие-либо угрозы со стороны ВСУ, Украины, я не в курсе», — приводит слова Валерии aif.ru.

Поиски 23-летнего Героя России Алексея Асылханова продолжаются в Юрге Кемеровской области. Он ушёл из дома днём 3 апреля и перестал выходить на связь. Перед исчезновением его зафиксировали камеры наблюдения. Асылханов получил звание Героя России в декабре 2024 года — награду ему вручил лично президент Владимир Путин. За время участия в СВО военнослужащий уничтожил 15 танков и 50 боевых бронированных машин.

