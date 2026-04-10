Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года обсудили на заседании под руководством Юрия Трутнева

Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года обсудили на заседании Совета под руководством полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
«Наша позиция: нужна специализация территорий. Хабаровский край — крупный промышленный регион, мы уверенно лидируем на Дальнем Востоке по росту промышленного производства: за 2025 год он составил 118,5%», — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава Хабаровского края отметил, что в регионе нужно развивать глубокую переработку, а также ключевое звено — логистику.
«Разворот России на Восток даёт нам стратегическое преимущество. В Хабаровском крае активно растёт перевалка грузов, работают порты, реализуются новые инфраструктурные, логистические проекты. Наша первоочередная задача — используя меры государственной поддержки, в том числе нефинансовые, превратить этот потенциал в реальные результаты: новые современные производства, развитие инфраструктуры, еще больше востребованных рабочих мест, усиление экономики региона», — отметил Дмитрий Демешин.