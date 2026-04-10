Могли попасть в пургу и замерзнуть: семь человек пропали на Камчатке во время похода

На Камчатке пропала группа из семи туристов, СК начал проверку.

Источник: Комсомольская правда

Группа из девяти туристов 28 марта отправилась в поход в Налычевском парке в Камчатском крае. Позже семь человек свернули на несокращенный маршрут. Связь с ними потеряна. Об этом оповестил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев во ВКонтакте.

Он сообщил, что СК уже начал проверку. Решается вопрос об отправке спасателей для поиска пропавших туристов, добавил министр. Сейчас важно определить состав и маршрут группы, отметил чиновник.

«Поскольку у группы из семи человек нет палатки, то есть риск, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть», — указал Сергей Лебедев.

Между тем на Камчатке зафиксировали активность вулкана. Шивелуч выбросил пепел на высоту более 6 километров. Активность вулкана замечена вечером 8 апреля (по московскому времени).

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
