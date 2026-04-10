СК начал проверку после пропажи туристов на Камчатке

Как утром пятницы сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, информация о пропавших поступила спасателям ночью в пятницу от организатора похода, который находится за пределами края. Группа была зарегистрирована, она вышла из посёлка Пиначево 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего туристы и разделились. Двое сейчас находятся на Семёновском кордоне. Семеро в понедельник выходили на связь и сообщали, что всё хорошо. Во вторник их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной — они планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь пропала. Контрольная дата возвращения — 10 апреля.