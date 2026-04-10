В Новосибирске продавщица с сумкой напала на полицейского и получила штраф

При задержании мужа многодетная мать два раза ударила полицейского дамской сумочкой по ноге и один раз рукой в лицо, дебоширов задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Многодетную мать обвинили в применении насилия к полицейскому, не опасного для жизни и здоровья, и оскорблении сотрудника при исполнении.