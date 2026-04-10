В Новосибирске продавщица с сумкой напала на полицейского и получила штраф

В Новосибирске нетрезвая мать четверых детей напала на полицейского и получила штраф. ЧП произошло в ночь на 25 декабря 2025 года на улице Дмитрия Шмонина.
Накануне в больницу поступил мужчина с ранением, полиция выехала на адрес с проверкой. Сотрудники обнаружили в квартире подозреваемого и 40-летнюю женщину, оба были нетрезвые, их попросили спуститься на улицу. Мужчину попросили проехать в отдел, тогда парочка устроила скандал, стала материться.
При задержании мужа многодетная мать два раза ударила полицейского дамской сумочкой по ноге и один раз рукой в лицо, дебоширов задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Многодетную мать обвинили в применении насилия к полицейскому, не опасного для жизни и здоровья, и оскорблении сотрудника при исполнении.
Ранее многодетная мать не была судима, работала продавцом и воспитывает четверых детей. Семья на учетах не состояла, детей у них не забирали. Женщина полностью признала вину, попросила рассмотреть дело в особом порядке. Уголовное дело в отношении ее мужа расследуется, ему избрали подписку о невыезде.
— Кировский районный суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке и с учетом материального положения и личности подсудимой назначил ей штраф в 45 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Попова, помощник прокурора Кировского района.