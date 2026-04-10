В Иране сообщили о гибели советника Хаменеи

Советник верховного лидера Ирана, глава стратегического совета по международным отношениям исламской республики Камаль Харрази умер.

Источник: Аргументы и факты

Советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази скончался от последствий ранений, полученных во время недавних бомбардировок Тегерана. Об этом сообщили государственные СМИ республики.

По их данным, политик получил травмы в ходе атаки, которую иранская сторона связывает с действиями США и Израиля. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, его состояние оставалось тяжелым.

Спустя несколько часов после получения ранений Харрази умер. Официальные источники подчеркивают, что его гибель стала следствием ранее полученных ранений в результате удара.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран потребует компенсацию за нанесенный ущерб и погибших при атаках США и Израиля.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
