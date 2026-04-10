В Иране сообщили о гибели советника Хаменеи

Советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази скончался от последствий ранений, полученных во время недавних бомбардировок Тегерана. Об этом сообщили государственные СМИ республики.
Спустя несколько часов после получения ранений Харрази умер. Официальные источники подчеркивают, что его гибель стала следствием ранее полученных ранений в результате удара.
Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран потребует компенсацию за нанесенный ущерб и погибших при атаках США и Израиля.
