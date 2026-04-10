Синтетические наркотики обнаружили в квартире ранее судимого владивостокца

В этой же квартире полицейские обнаружили 33-летнюю местную жительницу с признаками наркотического опьянения. В это же время в помещении находились двое её детей четырёх лет и десяти месяцев. Детей передали под опеку уполномоченных органов на период лечения матери от наркотической зависимости. На женщину составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.