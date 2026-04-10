Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синтетические наркотики обнаружили в квартире ранее судимого владивостокца

В квартире также находились двое малолетних детей и их наркозависимая мать в состоянии наркотического опьянения.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке задержали 34-летнего мужчину, у которого дома нашли синтетический наркотик N-метилэфедрон массой 0,31 грамма. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ, расследование продолжается.

Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков наведались к ранее судимому жителю Владивостока после получения информации о возможном хранении запрещённых веществ. При осмотре квартиры они обнаружили и изъяли свёртки с наркотиком, оборот которого запрещён в России, а также электронные весы. Экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим N-метилэфедроном.

В этой же квартире полицейские обнаружили 33-летнюю местную жительницу с признаками наркотического опьянения. В это же время в помещении находились двое её детей четырёх лет и десяти месяцев. Детей передали под опеку уполномоченных органов на период лечения матери от наркотической зависимости. На женщину составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

