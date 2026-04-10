Над Волгоградом прогремела серия взрывов

Над Волгоградом ночью 10 апреля прогремела серия взрывов. Силы ПВО работают по украинским беспилотникам.

Источник: Life.ru

Местные жители рассказали SHOT, что слышали гул и не менее 5−7 взрывов в южной части областного центра. По словам очевидцев, дроны летят на низкой высоте, в том числе вдоль русла Волги.

О звуках мотора в небе сообщили и жители соседнего Волжского. Местные утверждают, что видели вспышки в небе и слышали грохот, от которого сработали автомобильные сигнализации.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. При этом аэропорт Волгограда закрыт на приём и вылет самолётов с 23:47 вчерашнего дня из-за опасности атаки беспилотников.

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Белгородскую область погиб боец подразделения «Орлан». Ещё двое его сослуживцев получили ранения. Атака произошла в селе Нежеголь Шебекинского округа.

