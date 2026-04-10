Shot: Серия взрывов прогремела над Волгоградом

Серия взрывов прозвучала над Волгоградом. Силы противовоздушной обороны работают по беспилотникам ВСУ. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что слышали гул и не менее пяти-семи взрывов в южной части города. По словам очевидцев, БПЛА летят на низкой высоте, включительно вдоль русла реки Волги. Также о звуках мотора в небе сообщили жители соседнего города Волжский. Местные утверждают, что видели вспышки в небе и слышали грохот, от которого сработали сигнализации у автомобилей, — сказано в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Один человек погиб, еще один ранен при атаке Вооруженных сил Украины по поселку Белая Березка Брянской области. Об этом 9 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он добавил, что в результате атаки один дом полностью разрушен, еще один поврежден.
В тот же день стало известно, что мужчина в поселке Саук-Дере Крымского района погиб от обломков беспилотников ВСУ, атаковавших Краснодарский край ночью. Фрагменты уничтоженных БПЛА также упали в поле в пригороде Крымска.