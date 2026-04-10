Мужчина ранил знакомого ножом в пьяной ссоре в Балашихе

Сотрудники полиции в подмосковной Балашихе задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на знакомого. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в ГУ МВД России по региону.
— В дежурную часть отдела полиции из больницы поступило сообщение о доставлении и госпитализации 48-летнего мужчины. Полицейские предварительно установили, что в квартире дома на улице Граничная между пострадавшим и его знакомым в ходе распития алкоголя произошел конфликт. После чего последний нанес оппоненту ножевое ранение, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что задержанным оказался 45-летний житель Саратовской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», мужчину арестовали.
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на супругу и 14-летнего сына в квартире в Линейном проезде в Москве. Об этом 9 апреля сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Конфликт произошел в конце января. Позднее правоохранители задержали злоумышленника. С тех пор он находится под стражей.