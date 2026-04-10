Суд вернул хабаровскому пенсионеру проданную им квартиру

В Хабаровске суд вернул пенсионеру проданную квартиру: он смог доказать, что был введен в заблуждение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанин продал квартиру агенту по недвижимости, а затем обратился в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, на основании которого он и его дочь утратили право пользования жильем. Суд первой инстанции в иске отказал, но пенсионер обжаловал решение.
Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда приняла во внимание возраст продавца, низкую стоимость квартиры при продаже, совершение сделки в короткий период времени, и пришла к выводу, что сделка с единственной квартирой совершена в результате заблуждения относительно ее обстоятельств.
— Отменено решение суда первой инстанции, право собственности продавца на квартиру судом апелляционной инстанции восстановлено, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
