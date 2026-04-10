Площадь пожаров в Приморье превысила 370 га за один день

Почти все пожары (99%) спровоцированы деятельностью человека: неосторожное обращение с огнём, сжигание сухой травы и мусора, непотушенные костры, брошенные окурки, а в отдельных случаях — умышленные поджоги. Природные причины, такие как сухие грозы, в регионе случаются крайне редко и возможны лишь на севере Приморья.