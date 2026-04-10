Площадь пожаров в Приморье превысила 370 га за один день

В минувший четверг на территории Приморья было зафиксировано 18 пожаров, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья.
«Общая площадь составила 374,5 га. Все возгорания потушены», — говорится в сообщении.
Из них пять — лесные пожары на площади 176 га. Огнеборцы «Приморской авиабазы» справились с возгораниями на территориях.
Владивостокского, Дальнереченского, Спасского, Тернейского и Уссурийского лесничеств.
На землях иных категорий действовало 13 природных (ландшафтных) пожаров — их общая площадь составила 198,5 га. Огонь бушевал в Арсеньевском и Артёмовском городских округах, а также в Анучинском, Дальнереченском, Красноармейском, Лесозаводском, Октябрьском, Шкотовском и Яковлевском муниципальных округах.
Почти все пожары (99%) спровоцированы деятельностью человека: неосторожное обращение с огнём, сжигание сухой травы и мусора, непотушенные костры, брошенные окурки, а в отдельных случаях — умышленные поджоги. Природные причины, такие как сухие грозы, в регионе случаются крайне редко и возможны лишь на севере Приморья.
Власти региона напоминают, что в крае действует пожароопасный сезон, а в Пограничном и Хасанском округах — особый противопожарный режим (ОПР). За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена строгая ответственность.
Отметим, что на северо-западе Приморья завершено обновление 84 километров минерализованных полос — ключевого элемента противопожарной защиты лесов. Работы проведены в Пожарском районе, в том числе в лесных кварталах Верхне-Перевальненского филиала «Приморского лесничества», а также на участках с кедровыми посадками в Лучегорском и Бурлитском лесничествах.