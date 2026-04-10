Директор компании в Приморье осуждён за контрабанду металла на 102 млн руб

Директора приморской компании осудили за контрабанду металлопродукции на сумму свыше 102 млн рублей. Приговор 71‑летнему жителю Уссурийска вынес Артемовский городской суд Приморского края, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, мужчина возглавлял фирму, которая занималась переработкой и продажей лома цветных металлов. Следствие и суд пришли к выводу, что ради дополнительной прибыли он передавал своему сотруднику заниженные цены на алюминиевый сплав, который компания отправляла за рубеж. Эти сведения использовали при таможенном декларировании, из‑за чего экспортируемый товар оформляли по более низким ставкам и без полной уплаты вывозных пошлин.
С октября 2023 года по июль 2024‑го таким образом за границу незаконно вывезли более 500 тонн алюминиевого сплава. Рыночная стоимость этой партии превышает 102 млн рублей, а действия директора квалифицировали по части 1 статьи 226.1 УК РФ как контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя Дальневосточной транспортной прокуратуры и назначил фигуранту наказание — год и шесть месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, суд постановил конфисковать в доход государства сумму, эквивалентную стоимости незаконно вывезенной металлопродукции, а для обеспечения исполнения приговора на имущество осужденного наложен арест.