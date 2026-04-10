В Дагестане намерены проверить собственника дамбы после ЧП с затоплением: есть нарушения

ЧП в Дагестане может быть связано с ранее выявленными нарушениями в работе дамбы Геджухского водохранилища. В оперативных службах выяснили, что собственник не устранил имеющиеся проблемы. Их выявили в ходе проверки до масштабного затопления в регионе, пишет ТАСС.
В отношении собственника дамбы планируется провести проверку. По предварительным данным, владелец не смог своевременно устранить нарушения.
«В отношении собственника земляного гидротехнического сооружения (дамбы), в результате которого произошло подтопления жилых домов и вынужденной эвакуации более 4,1 тыс. человек, инициирована проверка», — рассказали в оперативных службах.
Как сообщили в МЧС России, в 8 населенных пунктах Дагестана остается подтопленным 1 091 жилой дом. Одно из наиболее пострадавших сел — Мамедкала. Здесь из-за прорыва дамбы в зону затопления попали почти 260 жилых домов с приусадебными участками.