Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане намерены проверить собственника дамбы после ЧП с затоплением: есть нарушения

ТАСС: владелец дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане не устранил нарушения.

Источник: Комсомольская правда

ЧП в Дагестане может быть связано с ранее выявленными нарушениями в работе дамбы Геджухского водохранилища. В оперативных службах выяснили, что собственник не устранил имеющиеся проблемы. Их выявили в ходе проверки до масштабного затопления в регионе, пишет ТАСС.

В отношении собственника дамбы планируется провести проверку. По предварительным данным, владелец не смог своевременно устранить нарушения.

«В отношении собственника земляного гидротехнического сооружения (дамбы), в результате которого произошло подтопления жилых домов и вынужденной эвакуации более 4,1 тыс. человек, инициирована проверка», — рассказали в оперативных службах.

Как сообщили в МЧС России, в 8 населенных пунктах Дагестана остается подтопленным 1 091 жилой дом. Одно из наиболее пострадавших сел — Мамедкала. Здесь из-за прорыва дамбы в зону затопления попали почти 260 жилых домов с приусадебными участками.