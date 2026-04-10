В Дагестане намерены проверить собственника дамбы после ЧП с затоплением: есть нарушения

ЧП в Дагестане может быть связано с ранее выявленными нарушениями в работе дамбы Геджухского водохранилища. В оперативных службах выяснили, что собственник не устранил имеющиеся проблемы. Их выявили в ходе проверки до масштабного затопления в регионе, пишет ТАСС.