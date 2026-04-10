Маршрут пропавшей на Камчатке тургруппы занимал порядка двух недель

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Маршрут тургруппы из девяти человек, семеро из которых пропали на Камчатке, занимал около двух недель, вернуться в Петропавловск-Камчатский они должны были 10−11 апреля. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Маршрут длинный — по Налычевскому парку. Начинали они его от кордона Пиначево 28 марта, по пути следования группы расположены несколько вулканов. Далее на обратном пути они через Авачинский перевал должны были выйти к Сухой речке и в Петропавловск-Камчатский. Такой маршрут занимает около двух недель, они 10−11 апреля должны были вернуться в краевой центр», — рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Зарегистрированная группа из семи туристов пропала со связи. Последний раз их видели 7 апреля у водопада на реке Шумная, далее на регион обрушился циклон со штормовым ветром. Следователи инициировали проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).