Сотрудницу комсомольской «управляйки» оштрафовали за падение дерева на ребёнка

В Комсомольске-на-Амуре 46-летняя сотрудница управляющей компании оштрафована за падение старого дерева на 9-летнюю девочку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Инцидент произошел в 2024 году. В апреле мастер благоустройства внесла в акт осмотра сведения об отсутствии необходимости на улице Пирогова в валке сухих деревьев. А в июне старое дерево упало на девочку. Она получила травмы, квалифицированные, как вред здоровью средней степени тяжести.
Сотрудница управляющей компании вину не признала и утверждала, что подписала акт задним числом после падения дерева, чтобы ее не уволили.
— Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре признал сотрудницу управляющей компании виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства с рассрочкой платежа на 10 месяцев, — сообщили в прокуратуре Комсомольска-на-Амуре.
