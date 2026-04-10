Турист пострадал при нападении тигра и засудил глэмпинг в Хабаровском крае

Сотрудник базы отдыха услышал крики, прибежал и смог отогнать хищника. Но турист уже успел серьёзно пострадать — врачи зафиксировали у него глубокие рваные раны по всему телу и перелом бедра.
Суд постановил, что руководство глэмпинга обязано выплатить пострадавшему 250 тысяч рублей. В эту сумму вошла компенсация морального вреда ему, а также его жене и детям, которые стали свидетелями нападения.
Ранее генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал о случае в Приморском крае. Там хищник, предположительно дальневосточный леопард, напал на домашних животных. Сначала зверь утащил в лес собаку, но та вырвалась. Затем хищник вернулся и растерзал кошку.
