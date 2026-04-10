Турист пострадал при нападении тигра и засудил глэмпинг в Хабаровском крае

Отдых в глэмпинге в Хабаровском крае чуть ли не обернулся для туриста трагедей. Как сообщает РАПСИ, инцидент произошёл ещё в конце 2024 года, но суд удовлетворил иск только в 2026-м. Семья приехала в национальный парк, и в один из дней глава семьи решил искупаться в банном чане на открытой площадке. В этот момент из леса выскочил тигр и набросился на мужчину.