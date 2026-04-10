Проблемы нехватки лекарств в Хабаровском крае нет, разъяснили в региональном Минздраве

Многочисленные обращения по этой теме поступили на прямую линию губернатора, которая состоялась в конце марта. По заявлению специалистов, дефицита лекарств в регионе нет, а большая часть вопросов возникает из-за несовершенства маршрутизации. Когда в одной аптеке заканчивается препарат, льготнику должны выдать лекарство в другом подразделении, но так получается не всегда. Именно эту проблему и предстоит решить. […]

Многочисленные обращения по этой теме поступили на прямую линию губернатора, которая состоялась в конце марта. По заявлению специалистов, дефицита лекарств в регионе нет, а большая часть вопросов возникает из-за несовершенства маршрутизации. Когда в одной аптеке заканчивается препарат, льготнику должны выдать лекарство в другом подразделении, но так получается не всегда. Именно эту проблему и предстоит решить.

«Если вдруг в каком-то подразделении чего-то не хватило, в рамках города это решается очень легко. Согласовываются перемещения, либо сам пациент приходит в иную аптеку, либо мы перемещаем с одного аптечного подразделения до другого», — объяснила директор Дальневосточного центра лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского края Анна Струнец.

Еще один острый вопрос для пациентов с сахарным диабетом — замена импортного препарата на отечественный. Специалисты поясняют, что хоть импортный препарат, хоть отечественный аналог можно получить только по рецепту, выписанному лечащим врачом, и после прохождения обследования. В случае возникновения проблем пациенты могут напрямую обращаться на горячую линию Минздрава.

«Если у нас не получается, мы отправляем на дальнейшую госпитализацию для подбора лекарственного препарата. Если никаких сложностей нет, мы все равно переубеждаем пациентов в получении данного лекарственного препарата», — добавила главный внештатный эндокринолог Хабаровского края Ольга Ушакова.