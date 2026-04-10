Движение по трассе Новый Ургал-Чекунда должны восстановить вечером 10 апреля

На данный момент от наледи очистили три участка общей длиной 250 метров.

Источник: Хабаровский край сегодня

Проезд по автодороге рабочий посёлок Новый Ургал — село Чекунда в Верхнебуреинском районе планируют открыть уже сегодня. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», накануне на участках трассы были выявлены наледь и обвал дорожного покрытия, что затруднило и сделало небезопасным проезд для транспорта.

— Специалисты активно занимаются устранением наледей и последствий размыва и обвала дорожного покрытия. Им удалось очистить от наледи три участка общей длиной 250 метров: 120 м, 100 м и 30 м. В работе было задействовано 2 единицы специализированной техники, — рассказал глава Верхнебуреинского района Антон Харин.

В течение сегодняшнего дня уже три единицы техники должны достигнуть участка обвала, чтобы очистить и подсыпать дорогу. Работы планируют завершить до вечера 10 апреля.

Движение на время работ будет полностью перекрыто. Поэтому автолюбителей по-прежнему попросили воздержаться от поездок между Новым Ургалом и Чекундой на этот период.