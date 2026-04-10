Пять домов повреждены в Волгоградской области, идет отражение атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны в ночь на 10 апреля отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область. В одном из районов упавшие фрагменты дрона повредили пять домов. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, «подразделения ПВО Минобороны России» сбивают беспилотные летательные аппараты, летящие в сторону объектов энергетической и гражданской инфраструктуры.
Глава региона назвал эту атаку Киева террористической.
В Красноармейском районе Волгограда осколки украинского дрона упали на улицах Столетова и Фадеева.
«В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений», — рассказал о последствиях Бочаров.
Он отметил, что на месте ЧП возгораний нет. Местные жители не пострадали.