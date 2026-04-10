Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять домов повреждены в Волгоградской области, идет отражение атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны в ночь на 10 апреля отражают массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область. В одном из районов упавшие фрагменты дрона повредили пять домов. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, «подразделения ПВО Минобороны России» сбивают беспилотные летательные аппараты, летящие в сторону объектов энергетической и гражданской инфраструктуры.

Глава региона назвал эту атаку Киева террористической.

В Красноармейском районе Волгограда осколки украинского дрона упали на улицах Столетова и Фадеева.

«В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений», — рассказал о последствиях Бочаров.

Он отметил, что на месте ЧП возгораний нет. Местные жители не пострадали.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше