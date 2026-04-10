В Волгоградской области БПЛА повредили пять частных домов

ВОЛГОГРАД, 10 апреля. /ТАСС/. Пять жилых домов повреждены в результате массированной атаки БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

По его словам, падение осколков также зафиксировали в Красноармейском районе Волгограда на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
