В Волгоградской области БПЛА повредили пять частных домов

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.
По его словам, падение осколков также зафиксировали в Красноармейском районе Волгограда на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше