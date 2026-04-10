От пропавшей на Камчатке группы отделились двое туристов после ссоры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Конфликт стал причиной разделения пропавшей тургруппы на Камчатке, двое туристов, со слов заявителя, отделились от остального коллектива и продолжили маршрут самостоятельно. Об этом ТАСС сообщили в краевом министерстве по ЧС.
«3 апреля в районе Таловского кордона, со слов заявителя, произошел конфликт, группа разделилась. Два человека со спутниковым телефоном и палаткой пошли по сокращенному маршруту и в настоящий момент находятся на Семеновском кордоне. Семь человек продолжили основной маршрут без спутникового телефона и палатки», — рассказали в министерстве.
Зарегистрированная группа из семи туристов пропала со связи. Последний раз их видели 7 апреля у водопада на реке Шумная, далее на регион обрушился циклон со штормовым ветром. Следователи инициировали проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).