Туристы пропали на Камчатке: семь человек могли попасть в пургу и замерзнуть в Налычевском парке

Министр по ЧС Лебедев заявил о пропаже группы из семи туристов на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

В Камчатском крае ищут группу из семи туристов. Они совершали поход в Налычевском парке. Всего по маршруту вышли девять человек. Однако семеро позже отделились. Туристы могли попасть в пургу и замерзнуть. Такими данными поделился министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на страничке во «ВКонтакте».

Он восстановил хронологию событий. Так, девять человек отправились в поход по запланированному маршруту 28 марта. Однако 3 апреля между туристами произошел конфликт. Затем группа разделилась. Двое туристов вернулись на Семеновский кардон по сокращенному маршруту. Остальные участники похода пропали.

По имеющимся сведениям, у туристов нет спутникового телефона и палатки. Связь с группой пропала 7 апреля. В последний раз туристов видели у водопада на реке Шумная.

«Контрольная дата возвращения группы — 10 апреля. Поскольку у группы из 7 человек нет палатки, то есть риск, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замёрзнуть», — оценил обстановку Сергей Лебедев.

Он сообщил, что к туристам намерены направить спасателей. Сейчас определяется состав, маршрут и время их выдвижения. В связи со случившимся министр обратился к жителям Камчатки и туристам.

«Запомните главное правило — вместе ушли и вместе пришли. Ругаться, делиться на подгруппы надо дома, а не на маршруте. Без палатки ходить через Авачинский перевал зимой в плохой прогноз — безумие», — прокомментировал Сергей Лебедев.

На Камчатке в это время проявил активность вулкан Шивелуч. Об опасности для местных не сообщается. Вулкан выбросил пепел на высоту более 6 километров. Такая активность зафиксирована вечером 8 апреля (по московскому времени).

Между тем в Красноярске бьют тревогу из-за начавшегося «сезона смертей» на тонком льду. В соцсетях распространилось видео с поющим и танцующим мальчиком на льдине. Руководитель отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина рассказала о текущей ситуации в регионе. Она обратилась к родителям, которые не объяснили детям правила безопасности на льду. Эксперт подчеркнула, что из сезона в сезон происходит одно и то же. Дети ежегодно проваливаются под лед, несмотря на предостережения.

