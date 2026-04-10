Туристы пропали на Камчатке: семь человек могли попасть в пургу и замерзнуть в Налычевском парке

Между тем в Красноярске бьют тревогу из-за начавшегося «сезона смертей» на тонком льду. В соцсетях распространилось видео с поющим и танцующим мальчиком на льдине. Руководитель отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина рассказала о текущей ситуации в регионе. Она обратилась к родителям, которые не объяснили детям правила безопасности на льду. Эксперт подчеркнула, что из сезона в сезон происходит одно и то же. Дети ежегодно проваливаются под лед, несмотря на предостережения.