Туристы пропали на Камчатке: семь человек могли попасть в пургу и замерзнуть в Налычевском парке

В Камчатском крае ищут группу из семи туристов. Они совершали поход в Налычевском парке. Всего по маршруту вышли девять человек. Однако семеро позже отделились. Туристы могли попасть в пургу и замерзнуть. Такими данными поделился министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на страничке во «ВКонтакте».
Он восстановил хронологию событий. Так, девять человек отправились в поход по запланированному маршруту 28 марта. Однако 3 апреля между туристами произошел конфликт. Затем группа разделилась. Двое туристов вернулись на Семеновский кардон по сокращенному маршруту. Остальные участники похода пропали.
По имеющимся сведениям, у туристов нет спутникового телефона и палатки. Связь с группой пропала 7 апреля. В последний раз туристов видели у водопада на реке Шумная.
«Контрольная дата возвращения группы — 10 апреля. Поскольку у группы из 7 человек нет палатки, то есть риск, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замёрзнуть», — оценил обстановку Сергей Лебедев.
Он сообщил, что к туристам намерены направить спасателей. Сейчас определяется состав, маршрут и время их выдвижения. В связи со случившимся министр обратился к жителям Камчатки и туристам.
«Запомните главное правило — вместе ушли и вместе пришли. Ругаться, делиться на подгруппы надо дома, а не на маршруте. Без палатки ходить через Авачинский перевал зимой в плохой прогноз — безумие», — прокомментировал Сергей Лебедев.
На Камчатке в это время проявил активность вулкан Шивелуч. Об опасности для местных не сообщается. Вулкан выбросил пепел на высоту более 6 километров. Такая активность зафиксирована вечером 8 апреля (по московскому времени).
