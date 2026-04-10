Мошенники обманули 9-летнего ребёнка в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре мошенники обманули 9-летнего ребёнка: мальчик в надежде получить обещанную игровую валюту перевёл с телефона матери 40 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пока 47-летняя мать ребенка была на работе, он получил предложение о покупке игровой валюты для онлайн-игры, нужной для улучшения персонажа. Затем мошенник предложил мальчику перейти в мессенджер и прислал ссылку для оплаты. Мальчик с телефона матери совершил два перевода, но игровую валюту не получил и рассказал обо всем родителям.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). Полиция ведет розыск причастных к преступлению лиц, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
