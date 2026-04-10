Ракетная опасность массово объявлена в ПФО: от Пермского края до Чувашии

ПЕРМЬ, 10 апреля, ФедералПресс. Ранним утром в пятницу, 10 апреля, во многих регионах Приволжья ввели режим ракетной опасности. Росавиация объявила о закрытии крупных аэропортов в ПФО.

Экстренные оповещения от МЧС и предупреждения от властей о ракетной опасности получили жители Пермского края, Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Оренбургской области. Также этот режим действовал в Самарской и Пензенской областях.

На данный момент план «Ковер» введен в аэропортах Перми, Кирова, Ижевска, Оренбурга, Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Чебоксар.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что за ночь над регионами России уничтожили 69 украинских БПЛА.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
