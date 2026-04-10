Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории «Красноярских Столбов» туристка сломала голеностоп

Спасатели эвакуировали из национального парка пострадавшую женщину.

На территории «Красноярских Столбов» 37-летняя туристка при падении получила перелом левого голеностопа. Это случилось накануне вечером 9 апреля в районе скалы «Китайская стена».

Потребовалась эвакуация, которую обеспечили дежурившие в национальном парке спасатели. Они на носилках доставили женщину сначала на свой пост, затем передали медикам.

Спасатели убедительно просят любителей активного отдыха соблюдать меры безопасности при посещении национального парка.

Добавим также, что продолжились поиски мужчины, который пропал на «Столбах» 9 марта. Спасатели вместе с сотрудниками полиции, МЧС и волонтерами обследовали более 13 километров лесных троп и дорожек национального парка. Пока безрезультатно.