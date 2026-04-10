На территории «Красноярских Столбов» туристка сломала голеностоп

На территории «Красноярских Столбов» 37-летняя туристка при падении получила перелом левого голеностопа. Это случилось накануне вечером 9 апреля в районе скалы «Китайская стена».
Потребовалась эвакуация, которую обеспечили дежурившие в национальном парке спасатели. Они на носилках доставили женщину сначала на свой пост, затем передали медикам.
Спасатели убедительно просят любителей активного отдыха соблюдать меры безопасности при посещении национального парка.
Добавим также, что продолжились поиски мужчины, который пропал на «Столбах» 9 марта. Спасатели вместе с сотрудниками полиции, МЧС и волонтерами обследовали более 13 километров лесных троп и дорожек национального парка. Пока безрезультатно.