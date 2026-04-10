Под Красноярском, где бесследно исчез экс-спецназовец, обследовали 13 км тайги

Спасатели обследовали 13 километров горно-таежной местности в национальном парке «Красноярские столбы» в поисках пропавшего в марте бывшего спецназовца Виктора Потаенкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое учреждение «Спасатель».
Там сообщили, что 9 апреля спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда совместно с МЧС, полицейскими и волонтерами продолжили поиски мужчины, предположительно пропавшего 9 марта на «Красноярских столбах».
Было обследовано более 13 км лесных троп и дорожек нацпарка. Поиски пока результатов не дали.
56-летний Потаенков ушел на прогулку в «Красноярские столбы» и больше его никто не видел. Последний раз его зафиксировали камеры наблюдения на парковке у нацпарка 9 марта, где он оставил свой автомобиль и отправился к восточному входу в парк.
По мнению экспертов, заблудиться в той части нацпарка, куда зашел мужчина, маловероятно, поскольку там исхоженные тропы, есть лестницы и указатели. Однако есть риск уйти в заповедную зону, куда вход запрещен.
Региональный СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения мужчины.