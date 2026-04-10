Андрей Бочаров прокомментировал удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области

В ночь с 9 на 10 апреля Волгоградская область подверглась массированному удару беспилотников ВСУ.

В ночь с 9 на 10 апреля Волгоградская область подверглась массированному удару беспилотников ВСУ. По информации губернатора Андрея Бочарова, под прицелами врага оказались энергетические объекты в Волгограде и в Суровикинском районе. Осколками повреждены жилые дома.

Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет, подчеркнул глава региона.

Руководитель распорядился оперативным службам уточнить повреждения и организовать ликвидацию последствий.

Ранее вечером 9 апреля была объявлена в Волгоградской области беспилотная опасность. Позже стало известно, что регион также оказался и под прицелом крылатых ракет противника.

Отметим, накануне стало известно об объявлении Россией в одностороннем порядке Пасхального перемирия. Оно должно быть объявлено с 16:00 11 апреля.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше