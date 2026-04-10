Пять домов повреждены при атаке беспилотников ВСУ на Волгоградскую область

Пять жилых домов повреждены в результате атаки украинских БПЛА на Волгоградскую область. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
— Ночью подразделения ПВО Минобороны РФ отразили массированную террористическую атаку беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Волгоградской области, — написал он в Telegram-канале.
Дома пострадали в Суровикинском районе. Осколки от сбитых дронов упали в Красноармейском районе Волгограда — на улицах Столетова и Фадеева, уточнил Бочаров.
По предварительной информации, возгорания и пострадавших нет.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что серия взрывов прозвучала над Волгоградом. Силы противовоздушной обороны работали по беспилотникам ВСУ. Местные жители рассказали, что слышали гул и не менее пяти-семи взрывов в южной части города. По словам очевидцев, БПЛА летели на низкой высоте, включительно вдоль русла реки Волги.
Один человек погиб, еще один ранен при атаке Вооруженных сил Украины по поселку Белая Березка Брянской области. Об этом 9 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.