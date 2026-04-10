На Камчатке нашли часть пропавших туристов, среди них есть погибшие

Группа вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошел конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. Седьмого апреля их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Контрольной дата возвращения было 10 апреля.