На Камчатке нашли часть пропавших туристов, среди них есть погибшие

«Новости плохие. По предварительной информации, полученной от руководителя одной из туркомпаний края, найдена часть группы. К сожалению, сообщают о том, что есть и погибшие туристы. Пока известно о судьбе пятерых туристов. О судьбе двоих сведений нет. Спасательная операция продолжается. Координаты получены», — написал Лебедев.
Семеро путешественников из Санкт-Петербурга и Череповца не выходили на связь с 7 апреля. По данным МЧС, речь идет об опытных лыжниках, имевших опыт зимних походов, но у них не было с собой палатки и спутникового телефона.
Группа вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошел конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. Седьмого апреля их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Контрольной дата возвращения было 10 апреля.
Поиски осложняет низовая метель, спасатели выдвинулись по трем направлениям на снегоходах, рассматривается вопрос о привлечении авиации МЧС. Следственный комитет начал проверку по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Спасательная операция продолжается.