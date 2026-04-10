РЕН ТВ: Часть группы пропавших на Камчатке туристов нашли, есть погибшие

Часть группы пропавших туристов нашли, по предварительным данным, есть погибшие. Об в пятницу, 10 апреля, этом сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

Часть группы пропавших туристов нашли, по предварительным данным, есть погибшие. Об в пятницу, 10 апреля, этом сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

По данным источника РЕН ТВ, погибли два человека, двоих выживших туристов доставили в район базы на Авачинском перевале.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что семь туристов без палаток пропали в Камчатском крае. Экстренные службы занимаются их поиском.

Группа из 10 туристов зарегистрировала маршрут и 28 марта вышла из поселка Пиначево. Во время похода они поругались между собой, и одна часть группы из двух человек, прихватив палатки и спутниковый телефон, отправились в одну сторону, а вторая из семи человек без шатра продолжила движение по маршруту.

6 апреля группа из семи человек выходила на связь, они сообщили, что все хорошо. На следующий день их видели снегоходчики у водопада на реке Шумная. Туристы планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь с ними пропала.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше