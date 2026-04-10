Новосибирец украл тюльпаны на 13 тысяч перед 8 Марта, подарил их своей женщине, но сумел загладить вину

Обман довольно быстро вскрылся, и полицейские вышли на след любителя бесплатных букетов. Мужчине светило обвинение по статье о мошенничестве. Но когда дело дошло до судебного заседания, потерпевшая сторона неожиданно выступила с ходатайством о прекращении разбирательства. Как выяснилось, подсудимый успел принести продавщице свои извинения, полностью возместил материальный ущерб в размере тринадцати тысяч рублей, а также выплатил дополнительную сумму в качестве компенсации за причинённые душевные переживания. Сочтя такой жест достаточным, суд пошёл навстречу и прекратил дело за примирением сторон.