Новосибирец украл тюльпаны на 13 тысяч перед 8 Марта, подарил их своей женщине, но сумел загладить вину

Гражданин Кузьмин С. А. твёрдо решил порадовать близкую женщину букетом в канун праздника, но расставаться с кровными деньгами в его планы не входило. В торговой точке он заверил сотрудницу, что рассчитается безналичным способом. Мужчина деловито набрал в банковском приложении нужную сумму в тринадцать тысяч рублей и продемонстрировал продавщице светящийся экран телефона. Девушка, не заметив подвоха, решила, что операция ушла в обработку, и спокойно протянула покупателю охапку тюльпанов.
Однако хитрость заключалась в том, что финальную кнопку подтверждения платежа злоумышленник так и не нажал. Едва завладев букетом, он поспешил скрыться. Впоследствии похищенные цветы были преподнесены его избраннице в качестве праздничного презента.
Обман довольно быстро вскрылся, и полицейские вышли на след любителя бесплатных букетов. Мужчине светило обвинение по статье о мошенничестве. Но когда дело дошло до судебного заседания, потерпевшая сторона неожиданно выступила с ходатайством о прекращении разбирательства. Как выяснилось, подсудимый успел принести продавщице свои извинения, полностью возместил материальный ущерб в размере тринадцати тысяч рублей, а также выплатил дополнительную сумму в качестве компенсации за причинённые душевные переживания. Сочтя такой жест достаточным, суд пошёл навстречу и прекратил дело за примирением сторон.