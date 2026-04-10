На директора Балахтинского молодежного центра завели уголовное дело

На директора Балахтинского молодежного центра и ее заместителя завели уголовное дело. Их подозревают в мошенничестве с фиктивным трудоустройством сотрудника. По версии следствия еще в декабре 2023 обе задумали схему дополнительного дохода. Подыскали знакомого сговорчивого мужчину на вакантную должность специалиста по работе с молодежью.
На работу он не выходил ни дня, а заработную плату возвращал «работодательницам». Они делили деньги между собой. Так продолжалось два месяца. В результате незаконных действий фигуранток бюджету Балахтинского района причинен ущерб в сумме более 50 тысяч рублей.
Собрав доказательства, полиция передала материалы дела на расследование в следком. Прокуратура взяла его на контроль.